Читайте нас в социальных сетях:
19 Февраля, воскресенье
Облачно со снегопадом
ночью -17°C
днем -9°C
ветер 3.6 м/с
Завтра, 20 Февраля
Облачно
-12 ... -5°C
ветер 3.6 м/с
  2. Новости Камчатки
  3. Среда обитания
  4. Три дороги закрыли из-за метели на Камчатке

Три дороги закрыли из-за метели на Камчатке

10:35
204
Три дороги закрыли из-за метели на Камчатке

Проезд для всех видов транспорта запретили утром в четверг из-за пурги, сообщает Камчатуправтодор.

«Временно прекращено движение для всех видов транспорта на участке км 153 – км 187 от поворота на Эссо до поселка Козыревск автодороги «Мильково – Ключи – Усть-Камчатск» до 12:00 часов 16 февраля. На дорогах «Новый поселок – Варгановка» и «Дебаркадер – Погодный» до 18:00 часов 16 февраля», – сказано в сообщении.

Также ограничили движение на автодороге «РКЗ-66 – Крутоберегово» до 08:00 часов 17 февраля.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Дорогу на востоке Камчатки закрыли из-за метели
Дорогу в аэропорт на востоке Камчатки закрыли из-за метели
Две дороги открыли после метели на востоке Камчатки
Проезд к поселку Ключи на Камчатке закрыли из-за метели
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.