Три дороги закрыли из-за метели на Камчатке

Проезд для всех видов транспорта запретили утром в четверг из-за пурги, сообщает Камчатуправтодор.

«Временно прекращено движение для всех видов транспорта на участке км 153 – км 187 от поворота на Эссо до поселка Козыревск автодороги «Мильково – Ключи – Усть-Камчатск» до 12:00 часов 16 февраля. На дорогах «Новый поселок – Варгановка» и «Дебаркадер – Погодный» до 18:00 часов 16 февраля», – сказано в сообщении.

Также ограничили движение на автодороге «РКЗ-66 – Крутоберегово» до 08:00 часов 17 февраля.