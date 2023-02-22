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Камчатские врачи перечислили интересные факты о беременности

14:35
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Камчатские врачи перечислили интересные факты о беременности

Существуют факты о беременности, которые доказывают, что это очень необычный период в жизни человека, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

По мнению специалистов, к самым интересным фактам о беременности относятся следующие:

- Самая длинная беременность в мире длилась 375 дней — больше года. Ребенок родился в пределах нормы. Случай зафиксирован в 1945 году у мамы из Лос-Анджелеса;

- Во время беременности у женщины увеличиваются сердце, печень, объем крови, а обоняние обостряется в 11 раз;

- Околоплодные воды беременной женщины содержат столько же соли, сколько вода морей и океанов;

- Ребенок чувствует вкус еды и ароматы, которые проникают через околоплодные воды;

- Матка беременной женщины за период вынашивания малыша увеличивается почти в 500 раз;

- Ребенок начинает проявлять первые эмоции в утробе матери: смеяться, плакать, грустить;

- В первом триместре беременности у плода формируются собственные отпечатки пальцев, которые сохраняются на всю жизнь;

- Сердце малыша можно услышать в 5-6 акушерских недель. Бьется оно часто: до 130 ударов в минуту, иногда больше;

- До 16-й недели беременности половые органы девочек и мальчиков выглядят почти одинаково. Но существуют ранние УЗИ-признаки, которые позволяют предположить пол плода уже с 12-ти недель.

здравоохранениемедицинапрофилактикабеременностьцентр общественного здоровья

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