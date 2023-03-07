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Новые туристические маршруты открылись на Камчатке

13:15
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Новые туристические маршруты открылись на Камчатке

В природном парке «Вилючинский» открылись два новых зимних маршрута, сообщает пресс-служба сети природных парков «Вулканы Камчатки».

Паспорта получили маршруты «К озеру Зеленому» и «К озеру Тополовому» .

«Это однодневные маршруты. Проходить их можно на снегоходе, лыжах или снегоступах. Кроме самих озер на маршрутах можно полюбоваться долиной реки Паратунка и Вилючинским вулканом», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что для посещения природного парка «Вилючинский» обязательно нужно оформить разрешение.

Сеть природных парков «Вулканы Камчатки» включает в себя четыре особо охраняемые природные территории, на которых расположено 15 активных и более 100 потухших вулканов. По территории «Вулканов Камчатки» проложено почти 30 туристических маршрутов.

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