Путин вручил госнаграды россиянкам в Кремле

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги, среди награжденных – многодетные матери и медицинские работники, передает РИА Новости.

Награды вручались в Кремле в Международный женский день.

Звания «Мать-героиня» удостоены Ольга Стрельникова и Альбина Хайдаршина. Орденом Мужества награждена корреспондент из Херсонской области Влада Луговская, орденом Пирогова – главврач детской больницы в Луганской области Людмила Белецкая, орденом Дружбы - Галина Алексеева из музея «Ясная поляна», министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.

Медалью Ордена За заслуги перед Отечеством второй степени удостоены Ирина Еремина из «Туламашзавода», полковник полиции Олеся Лоскутова, сотрудница приборостроительного завода Ольга Петрова. Медаль Суворова президент вручил медсестре Кристине Ким, медаль Жукова - начальнику отдела воинской части Западного военного округа Татьяне Чубченко. Преподаватель класса флейты Наталья Батерина удостоена медали Пушкина.

Кроме того, присвоены звания заслуженных работников в ряде отраслей – медицина, ракетно-космическая промышленность, сельское хозяйство, соцзащита, текстильная и легкая промышленность, транспорт.