Камчатский педофил получил 19 лет колонии

Суд вынес обвинительный приговор 36-летнему жителю Тигильского района по делу об изнасиловании 10-летней племянницы, сообщается в телеграм-канале Следственного управления СКР по Камчатскому краю.

По пункту «б» части 4 ст.131 УК РФ и пункту «б» части 4 ст.132 УК РФ (изнасилование и совершение иных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки) осужденный приговорён к 19 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года.

По данным следкома, преступление мужчина совершил осенью 2018 года. Он был пьян, когда завёл дочь своей сестры (девочку 2008 года рождения) в ванную комнату, где надругался над ребенком.

В ходе следствия мужчина сидел под арестом в СИЗО.

Приговор в законную силу не вступил.