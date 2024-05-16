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  4. В камчатском селе Соболево введён режим повышенной готовности из-за угрозы затопления

В камчатском селе Соболево введён режим повышенной готовности из-за угрозы затопления

11:35
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Фото www.kamgov.ru (архив)
Фото www.kamgov.ru (архив)

Уровень воды в реке Большая Воровская 15 мая поднялся до уровня опасного в связи с продолжительными дождями, сообщили в администрации края. В село Соболево, которое находится в зоне затопления ведён режим повышенной готовности, сделан запас продуктов питания, лекарственных препаратов и питьевой воды.

«На проездах возле двух водопропускных сооружений образовались промывы. Силами реагирования муниципального уровня промывы ликвидированы. Ситуация находится под контролем. Жители предупреждены о необходимости поднять ценные вещи на высоту. Вчера, на 18:00 уровень воды начал снижаться», — сказал глава Соболевского муниципального района Андрей Воровский.

Все силы и средства находятся в состоянии готовности к борьбе с со стихией, ведется постоянный мониторинг.

«Ведутся системные работы по предотвращению паводков - министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края проводится расширение и углубление русла ручья Домашняя, на уровне муниципального района ведётся сооружение защитных насыпей. Часть этих работ была выполнена в прошлом году. На водомерных постах района установлено новое оборудование, которое сможет в автоматическом и полуавтоматическом режиме передавать данные о паводке», — сообщили в правительстве края.

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