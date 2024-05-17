Как правильно измерить артериальное давление — советы врачей

От того, как вы измеряете давление, зависит точность результатов. Специалисты Камчатского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики выделили несколько правил, которые необходимо соблюдать во время измерения артериального давления.

Правило № 1. Соблюдайте условия, необходимые для точного измерения артериального давления:

- во время измерения нельзя двигаться и разговаривать;

- давление необходимо измерять в комфортной обстановке при комнатной температуре, после 5 минут пребывания в покое;

- измерение артериального давления производят до приема пищи, употребления кофе, курения, или через полтора часа после.

Правило № 2. Правильно расположитесь во время измерения артериального давления:

- освободите верхнюю часть руки от одежды. Проследите, чтобы закатанный рукав не сдавливал руку;

- сядьте удобно на стул, упритесь спиной на спинку стула;

- положите руку от локтя до кисти на стол так, чтобы манжета была на уровне сердца.

Правило № 3. Правильно расположите манжету на руке:

- наденьте манжету на верхнюю часть руки. Нижняя часть манжеты должна быть примерно на 1-2 см выше локтя;

- воздушная трубка должна спускаться по внутренней стороне руки и быть на одной линии со средним пальцем.

Правило № 4. Первый раз давление необходимо измерить на обеих руках. Если разница артериального давления менее 10 мм рт. ст., то в дальнейшем измерения проводятся на нерабочей руке. Если более 10 мм рт. ст., то в последующем давление измеряют там, где оно выше.