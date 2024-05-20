Российские ученые научились предсказывать течение сахарного диабета — новости медицины

Связь определенных генетических маркеров с метаболическими показателями, которые отвечают за функцию поджелудочной железы и чувствительность тканей к инсулину, выявили ученые Тюменского государственного медицинского университета.

Они научились определять предрасположенность человека к нарушениям углеводного обмена и сахарного диабета второго типа. Ученые провели обследование 64 человек с ранними нарушениями углеводного обмена. По словам доцента кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии Тюменского государственного медицинского университета Дилары Исаковой, всем пациентам провели комплексные обследования. В результате было доказано, что два генетических маркера – TCF7L2 и PPARG – позволяют выявить предрасположенность к развитию сахарного диабета второго типа.



"В ходе исследования мы подтвердили связь анализируемых генетических маркеров с прогрессированием предиабета (состояние, предшествующее диабету, когда показатели глюкозы крови уже превышают норму, но еще не достигают значений, соответствующих диагнозу СД) и развитием диабета второго типа", – сообщила Дилара Исакова.



По оценкам тюменских ученых, данное исследование имеет практическое значение для терапевтов, врачей общей практики и эндокринологов: "включение генетических маркеров в протоколы исследований пациентов с предиабетом позволит с высокой долей вероятности прогнозировать диабет второго типа и создавать персонифицированный подход к лечению пациентов с ранними нарушениями углеводного обмена для предотвращения развития заболевания.