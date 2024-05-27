Спартакиада молодёжи по баскетболу прошла на Камчатке

Студенческие команды Камчатского края разыграли призовые места в соревнованиях по баскетболу 3х3. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Соревнования прошли в ФОКе «Звездный». В спортивном мероприятии участвовали юноши и девушки – студенты высших и средних учебных заведений Камчатского края.

По итогам, среди юношей первое место заняла команда Камчатского государственного технического университета, второе Камчатский педагогический колледж и на третьем месте колледж Камчатского государственного технического университета.

Среди девушек первое место у команды Камчатского промышленного техникума, на втором месте Камчатский медицинский колледж и замкнула тройку лидеров команда Камчатского педагогического колледжа.

Лучшими игроками соревнований признаны Ника Сидорова – студентка Камчатского промышленного техникума и Артём Бойко – студент Камчатского государственного технического университета.

Соревнования проходили по федеральному проекту «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.