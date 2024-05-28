Губернатор Камчатки поручил завершить благоустройство микрорайона Мишенный-3

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил администрации ПКГО выполнить благоустройство микрорайона «Мишенный-3» в полном объёме, сообщили в правительстве регион.

Замена ветхих коммунальных сетей в микрорайоне «Мишенный-3» началась в 2022 году, в связи с этим на межквартальных проездах был снят асфальтобетон. В этом году подрядная организация должна была провести благоустройство территории — замена 33 столбов освещения, а также порядка 70 существующих светильников, а также асфальтирование территорий. Однако, работы были прекращены из-за недобросовестного подрядчика, контракт с которым был расторгнут.

«Но несмотря на это, нам нужно завершить благоустройство. Необходимо сделать всё, чтобы это благоустройство было лучшим в городе. Заминка, которая возникла в связи с расторжением контракта с подрядчиком, даёт возможность ещё раз распланировать благоустройство "Мишенного-3". Прошу активно включиться депутатский корпус и общественность для того, чтобы сделать лучшее благоустройство в этом микрорайоне. Тем самым мы могли бы компенсировать жителям все неудобства, которые они сейчас испытывают. Прошу взять этот вопрос на особый контроль», — поручил Владимир Солодов.

Губернатор также поручил городским властям к следующему оперативному совещанию подготовить предложения, связанные с благоустройством и контролем данных работ.