Перечень вопросов к отчету Правительства Камчатского края состоит из 38 пунктов — Ирина Унтилова

Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Ирина Унтилова, напомнила, что глава региона во второй половине июня выступит перед депутатами на сессии. В повестку пленарного заседания войдет один вопрос – «Об итогах работы Правительства Камчатского края в 2023 году».

«Ожидаем, что губернатор подведет итоги за прошедший год и обозначит векторы развития Камчатского края на ближайшие годы», — прокомментировала Ирина Унтилова.

В рамках подготовки к сессии депутаты направили главе региона вопросы, касающиеся конкретных направлений работы органов исполнительной власти.

«Заксобранием подготовлен перечень вопросов к отчету Правительства из 38 пунктов. Большинство из них касаются экономической политики, реализации национальных проектов, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, дорожного строительства, а также социальной сферы, в том числе кадровых проблем в медицине, лекарственного обеспечения и других актуальных тем. Часть вопросов депутаты подготовили на основе обращений граждан, а также по итогам встреч с жителями, которые состоялись в начале этого года. Профильные комитеты Заксобрания также подготовили ряд вопросов. Их полный перечень уже направлен главе региона. Рассчитываем, что ответы будут даны в ходе отчета на сессии», — сообщила Ирина Унтилова.

Добавим, что отчет о работе Правительства предоставляется региональному парламенту в соответствии с Федеральным законом №414, Уставом Камчатского края и законом «О Законодательном Собрании Камчатского края».

Традиционно сессия, посвященная отчету губернатора о работе Правительства, проводится в расширенном формате. Участниками пленарного заседания, помимо депутатов и членов Правительства Камчатского края, станут представители общественных организаций, муниципалитетов, региональных органов власти. Сессия будет транслироваться в эфире местных телеканалов и в социальных сетях.