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  4. У четверых елизовчан мошенники с Камчатки похитили 1,7 миллиона рублей

У четверых елизовчан мошенники с Камчатки похитили 1,7 миллиона рублей

12:25
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У четверых елизовчан мошенники с Камчатки похитили 1,7 миллиона рублей

Двое жителей Петропавловска-Камчатского стали фигурантами уголовных дел о мошенничестве по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», сообщили в полиции края.

Следственный отдел по Елизовскому району расследует уголовные дела по статье «Мошенничество».

«Подозреваемые похитили у четверых жителей Елизовского района денежные средства, выступая в роли курьеров. В июне 2022 года 33-летний и 27-летний граждане по указанию злоумышленников приезжали к жителям поселков Елизовского района в возрасте от 64 до 89 лет, забирали у них деньги, переводили их на указанные им счета, оставляя себе часть в качестве оплаты услуг. Таким образом, они похитили 1,7 млн. рублей», – добавили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемые содержатся в следственном изоляторе на территории Приморского края – они являются фигурантами другого уголовного дела.

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