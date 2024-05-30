Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Регион
  4. Ирина Яровая: Предприниматели Камчатки смогут бесплатно готовить себе кадры в рамках закона о целевом обучении

Ирина Яровая: Предприниматели Камчатки смогут бесплатно готовить себе кадры в рамках закона о целевом обучении

16:05
43
Ирина Яровая: Предприниматели Камчатки смогут бесплатно готовить себе кадры в рамках закона о целевом обучении

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила видеоприветствие всем участникам мероприятия, в том числе главе региона Владимиру Солодову.

«Уважаемый Владимир Викторович! Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!, - обратилась к собравшимся вице-спикер ГД. - Съезд предпринимателей Камчатки - это уже подтвержденный в репутации, в доверии и авторитете союз тех успешных, предприимчивых и думающих людей Камчатки, которые объединены целью развития полуострова: развития какой-то сферы деятельности, оказания услуг или производства товаров. На мой взгляд, все вместе сегодня вы - большая дружная команда Камчатки, которая воплощает идею развития нашего родного полуострова. И, конечно, те планы созидательного развития, которые есть у Камчатки, неразрывно связаны с каждым из вас. Именно ваше успешное дело дает тот результат, который позволяет Камчатке развиваться и уверенно смотреть в будущее».

Особое внимание Ирина Яровая обратила на преференции, которые сегодня доступны представителям бизнеса на Дальнем Востоке. Это не только особый правовой режим ТОР, но и возможность вдолгую планировать подготовку кадров. Совершенно новая возможность бесплатной подготовки специалистов по целевому набору, как гарантия для инвесторов.

Напомним, ранее именно с этой целью Ириной Яровой были разработаны соответствующие изменения в законодательстве, позволяющие осуществлять бесплатную подготовку квалифицированных кадров большему количеству заказчиков. То есть не только госкомпаниям, но и представителям бизнес сообщества, к которым и обратилась парламентарий.

«Очень многие инновационные продукты производите именно вы. Совершенно точно знаю, что сегодня губернатор Владимир Солодов и правительство Камчатского края находятся в постоянном диалоге с вами для того, чтобы созидательные планы развития давали реальный результат. Результат, который будет поддержан жителями Камчатки. Конечно, все жители, и маленькие, и взрослые очень заинтересованы в том, чтобы товары на полках Камчатского края были доступны и по цене, и по качеству, гарантировали возможность их приобретения», — сказала Ирина Яровая.

Кроме того, вице-спикер ГД Ирина Яровая отметила общую работу на федеральном уровне, которая направлена на дальнейшее развитие экономикообразующих отраслей Камчатки, а так же новые формы поддержки, которые ориентированы в том числе на тех молодых ребят, кто только приходит в бизнес.

«Уверена, что сегодня, обсуждая совершенно разные вопросы, вы сформируете и свои предложения. В полной мере, поддерживая вашу инициативность, хочу подтвердить, что наша общая команда федерального, регионального, местного уровня ориентирована на то, чтобы вместе с вами обеспечивать дальнейшее успешное развитие Камчатки. От всего сердца желаю вам конструктивной, содержательной работы. И подтверждаю, что всегда готова к взаимодействию с вами», — заключила Ирина Яровая.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Обучение для трудоустройства на предприятиях ОПК на Камчатке будет бесплатным
Первая школа экологического предпринимательства откроется на Камчатке
Предприниматели Камчатки получают федеральные средства для реализации своих проектов
Волонтеры, пенсионеры и предприниматели Камчатки собирают на фронт гуманитарную помощь
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.