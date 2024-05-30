Ирина Яровая: Предприниматели Камчатки смогут бесплатно готовить себе кадры в рамках закона о целевом обучении

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила видеоприветствие всем участникам мероприятия, в том числе главе региона Владимиру Солодову.

«Уважаемый Владимир Викторович! Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!, - обратилась к собравшимся вице-спикер ГД. - Съезд предпринимателей Камчатки - это уже подтвержденный в репутации, в доверии и авторитете союз тех успешных, предприимчивых и думающих людей Камчатки, которые объединены целью развития полуострова: развития какой-то сферы деятельности, оказания услуг или производства товаров. На мой взгляд, все вместе сегодня вы - большая дружная команда Камчатки, которая воплощает идею развития нашего родного полуострова. И, конечно, те планы созидательного развития, которые есть у Камчатки, неразрывно связаны с каждым из вас. Именно ваше успешное дело дает тот результат, который позволяет Камчатке развиваться и уверенно смотреть в будущее».

Особое внимание Ирина Яровая обратила на преференции, которые сегодня доступны представителям бизнеса на Дальнем Востоке. Это не только особый правовой режим ТОР, но и возможность вдолгую планировать подготовку кадров. Совершенно новая возможность бесплатной подготовки специалистов по целевому набору, как гарантия для инвесторов.

Напомним, ранее именно с этой целью Ириной Яровой были разработаны соответствующие изменения в законодательстве, позволяющие осуществлять бесплатную подготовку квалифицированных кадров большему количеству заказчиков. То есть не только госкомпаниям, но и представителям бизнес сообщества, к которым и обратилась парламентарий.

«Очень многие инновационные продукты производите именно вы. Совершенно точно знаю, что сегодня губернатор Владимир Солодов и правительство Камчатского края находятся в постоянном диалоге с вами для того, чтобы созидательные планы развития давали реальный результат. Результат, который будет поддержан жителями Камчатки. Конечно, все жители, и маленькие, и взрослые очень заинтересованы в том, чтобы товары на полках Камчатского края были доступны и по цене, и по качеству, гарантировали возможность их приобретения», — сказала Ирина Яровая.

Кроме того, вице-спикер ГД Ирина Яровая отметила общую работу на федеральном уровне, которая направлена на дальнейшее развитие экономикообразующих отраслей Камчатки, а так же новые формы поддержки, которые ориентированы в том числе на тех молодых ребят, кто только приходит в бизнес.

«Уверена, что сегодня, обсуждая совершенно разные вопросы, вы сформируете и свои предложения. В полной мере, поддерживая вашу инициативность, хочу подтвердить, что наша общая команда федерального, регионального, местного уровня ориентирована на то, чтобы вместе с вами обеспечивать дальнейшее успешное развитие Камчатки. От всего сердца желаю вам конструктивной, содержательной работы. И подтверждаю, что всегда готова к взаимодействию с вами», — заключила Ирина Яровая.