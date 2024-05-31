Все медучреждения на Камчатке оборудуют аптечными пунктами

Аптечные пункты будут открыты на базе всех медицинских учреждений региона, рассказали в правительстве региона. Соответствующее поручение краевому Минздраву дал глава региона Владимир Солодов и его исполнение прокомментировал министр Александр Гашков в программе «Разъясняем. Камчатка».

«В каждой больнице, в каждой поликлинике должен быть свой аптечный пункт. Пациент не должен ездить на автобусе по несколько километров и получать лекарственный препарат. Он должен получать их здесь и сейчас. По большому счёту в около 60 процентов медицинских учреждениях уже организован аптечный пункт. До определённого момента была проблема в Мильковском округе. По поручению Владимира Солодова выехал туда и там определили место, где будет находиться аптечный пункт и уже сейчас принят фармацевт, а далее мы проводим ремонт и получается лицензия. Рассчитываем, что в течение двух месяцев напротив поликлиники в Милькове наши пациенты смогут получать медикаменты», — сказал министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков.

С 2024 года министерство здравоохранения Камчатского края перешло на централизованную закупку лекарственных средств для льготников. Лекарственное обеспечение осуществляется через аптеки и аптечные пункты, аптеки готовых форм, шесть производственных аптек и два аптечных киоска. Кроме того, в сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптеки, осуществляют фармацевтическую деятельность 22 структурных подразделения медицинских организаций.