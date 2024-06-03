Региональный этап летнего фестиваля ГТО прошел в Камчатском крае

Региональный этап Летнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» прошёл на Камчатке. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В фестивале принимали участие ребята из образовательных учреждений 4 и5 ступени из Елизовского муниципального района, Быстринского, Вилючинского и Петропавловск-Камчатского городских округов.

Ребята, занявшие 1 и 2 места войдут в сборную Камчатского края и будут представлять наш край на Всероссийском этапе фестиваля, который пройдёт этой осенью в Крыму.

По итогам состязаний в 4 этапе среди юношей победителем и призерами стали:

- Илья Тарасов (Елизовский муниципальный район);- Виктор Федореев (Петропавловск-Камчатский городской округ);- Назар Черканов (Быстринский муниципальный округ).

В этой же ступени среди девушек победитель и призеры:

- Ника Зайцева (Петропавловск-Камчатский городской округ);- Полина Тараненко (Елизовский муниципальный район);- Арина Бочкарникова (Вилючинский городской округ).

В 5 ступени среди юношей победителем и призерами стали:

- Тимур Кашапов (Петропавловск-Камчатский городской округ);-Федотов Никита (Вилючинский городской округ);- Семён Сидоров (Вилючинский городской округ).

В этой же ступени среди девушек:

- Дарья Архипкина (Петропавловск-Камчатский городской округ);- Светлана Даутова (Вилючинский городской округ);- Софья Архипова (Елизовский муниципальный район).