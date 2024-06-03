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  4. Будущих чемпионов в шахматном спорте воспитывают в камчатской школе

Будущих чемпионов в шахматном спорте воспитывают в камчатской школе

11:45
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Будущих чемпионов в шахматном спорте воспитывают в камчатской школе

Камчатские дети могут обучиться игре в шахматы на бесплатной основе в рамках социального заказа. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Занятия проводятся на базе средней образовательной школы № 26 Петропавловск-Камчатского городского округа.

«С ребятами провожу знакомство с дебютом, миттельшпилем, эндшпилем, различными шахматными трюками. Шахматы развивают память, логику, внимание, усидчивость. Эта игра воспитывает волю, чувство ответственности, развивает творческое начало», – рассказала Вера Лукьянова, тренер по шахматам, руководитель спортивной секции.

По результатам тренировок воспитанник данной группы занял 3 место на Всероссийских соревнованиях “Кубок Камчатки” среди мальчиков до 9 лет.

«Есть надежда, что из данной группы юных шахматистов вырастут будущие чемпионы Камчатского края и Дальнего Востока. Пожелаем удачи Вере Александровне в новом направлении деятельности – социальном заказе, столь важном для общества и страны», – прокомментировала представитель министерства спорта Камчатского края Наталья Дзенис.

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