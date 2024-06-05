Две лодки мотор и внедорожник, не считая улова — отрицательная арифметика камчатских браконьеров

На реке Плотникова, в районе поселка Октябрьского Усть-Большерецкого района, при проведении совместного антибраконьерского рейда, рыбинспекторы обнаружили внедорожник, две лодки, мотор «Ямаха» и полипропиленовые мешки с рыбой. Те, кому всё это принадлежало, осторожно сбежали. В мешках было 130 особей весенней нерки общим весом около 250 кг.

Напомним, что браконьеры попадают под уголовную ответственность, если при них будет обнаружено 9 экземпляров нерки, 10 экземпляров чавычи и кижуча или 3,7 кг икры лососевых видов рыб.

«Рыба, лодки и транспортное средство изъяты и отправлены на ответственное хранение. Материалы будут переданы в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — сообщили в Ассоциации «Река Большая».

Промышленный промысел лососей на западе Камчатки начнется только в июле. А промышленная добыча чавычи и весенней нерки в Усть-Большерецком районе не ведется уже полтора десятилетия из-за подрыва популяций этих видов браконьерами, напомнили в Росрыболовстве.

«С 2019 года значительно увеличился размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. За один экземпляр нелегально добытой нерки, независимо от размера и веса, придется заплатить 11575 рублей, чавычи и кижуча – 10 635 рублей, кеты – 2009 рублей, горбуши – 961 рубль. Такса для расчета ущерба за 1 кг красной икры составляет 27 455 рублей», — говорится в сообщении Ассоциации.