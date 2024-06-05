Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Регион
  4. Две лодки мотор и внедорожник, не считая улова — отрицательная арифметика камчатских браконьеров

Две лодки мотор и внедорожник, не считая улова — отрицательная арифметика камчатских браконьеров

12:10
34
Две лодки мотор и внедорожник, не считая улова — отрицательная арифметика камчатских браконьеров

На реке Плотникова, в районе поселка Октябрьского Усть-Большерецкого района, при проведении совместного антибраконьерского рейда, рыбинспекторы обнаружили внедорожник, две лодки, мотор «Ямаха» и полипропиленовые мешки с рыбой. Те, кому всё это принадлежало, осторожно сбежали. В мешках было 130 особей весенней нерки общим весом около 250 кг.

Напомним, что браконьеры попадают под уголовную ответственность, если при них будет обнаружено 9 экземпляров нерки, 10 экземпляров чавычи и кижуча или 3,7 кг икры лососевых видов рыб.

«Рыба, лодки и транспортное средство изъяты и отправлены на ответственное хранение. Материалы будут переданы в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — сообщили в Ассоциации «Река Большая».

Промышленный промысел лососей на западе Камчатки начнется только в июле. А промышленная добыча чавычи и весенней нерки в Усть-Большерецком районе не ведется уже полтора десятилетия из-за подрыва популяций этих видов браконьерами, напомнили в Росрыболовстве.

«С 2019 года значительно увеличился размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. За один экземпляр нелегально добытой нерки, независимо от размера и веса, придется заплатить 11575 рублей, чавычи и кижуча – 10 635 рублей, кеты – 2009 рублей, горбуши – 961 рубль. Такса для расчета ущерба за 1 кг красной икры составляет 27 455 рублей», — говорится в сообщении Ассоциации.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Нейросеть для мониторинга уникальной камчатской рыбы создали московские инженеры
Камчатские биологи из университета Беринга отправились на Сахалин изучать местных сивучей
Правила ЗОЖ для пожилых людей — рассказывают камчатские медики
Между Камчатским краем и Республикой Беларусь подготовлена и согласована дорожная карта по взаимодействию
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.