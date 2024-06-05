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  5. Некоторые этапы строительства нового корпуса школы №40 проходят беспрецедентно долго из-за согласования и корректировок — представитель подрядчика 

Некоторые этапы строительства нового корпуса школы №40 проходят беспрецедентно долго из-за согласования и корректировок — представитель подрядчика 

16:01
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Некоторые этапы строительства нового корпуса школы №40 проходят беспрецедентно долго из-за согласования и корректировок — представитель подрядчика 

Заместитель директора подрядной организации Марина Малышева рассказал главе региона Владимиру Солодову, что согласования и корректировки некоторых этапов строительства корпуса школы № 40 в Петропавловске-Камчатском. проходят беспрецедентно долго.

«Мы каждую неделю собираемся на штабе по стройке, часами обсуждаем проблемы на объектах. Очень плохо, что я узнаю о них только сейчас. Есть нарекания по проектированию системы отопления, а корректировки вносятся уже год. Такое положение дел неприемлемо. Необходимо ускориться, уделить особое внимание и незамедлительно начать работу в этом направлении. Школа должна быть сдана в срок – в декабре текущего года», — потребовал Владимир Солодов.

Сегодня на объекте уже выполнены бетонные работы, планировка прилегающей территории, установлены окна и витражи, навесной фасад. Ведутся работы по монтажу коробов вентиляции, устройству сцены в актовом зале, наружных сетей водоснабжения, а также внутренние отделочные работы. На текущий момент строительная готовность здания составляет почти 80%.

Также глава Камчатки поручил продумать организацию подъездов и парковочных мест возле нового объекта. Здание школы рассчитано на 500 ученических мест и родителям должно быть удобно подвозить детей к учебному заведению. 

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