Благодаря Ирине Яровой на Камчатке появится современный комплекс для организации круглогодичного отдыха детей

Выступая на секции «Туризм и индустрия гостеприимства: новые механизмы государственной поддержки» в рамках Петербургского Международного Экономического форума, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге, заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая предложила законодательно закрепить понятия «мастер-план» и «семейный туризм».



«Сегодня в России появился новый горизонт возможностей - мастер-планы по развитию городов, которые сформированы по запросу граждан. Очень многие мастер-планы содержат развитие именно инфраструктурных проектов и объектов туризма внутри. Мы предлагаем законодательно определить понятие «мастер-плана» с тем, чтобы объекты туризма нашли там официальное подтверждение, а, значит, и финансирование. Также предлагаем нормативно закрепить понятие «семейный туризм», потому что формировать эту позицию на уровне пожеланий недостаточно», — предложила вице-спикер ГД.



Также Ирина Яровая подчеркнула, что «необходимо сформировать единые унифицированные требования к инвесторам в обязательном порядке предусматривать те условия, которые обеспечивают именно семейный отдых».



Говоря о семейном отдыхе, вице-спикер ГД предложила создать «Семейную карту», которая позволит семьям с детьми до 14 лет на льготных условиях в период каникул посещать театры, музеи, выставки и другие учреждения культуры и спорта: «Что касается мер государственной поддержки, когда семья путешествует в период каникул с детками, должна появиться семейная карта для посещения объектов культуры, спортивных объектов на льготных условиях. Это серьезная и качественная мера поддержки».



«Россия именно в этот важный политический год показала такую всенародную поддержку стратегии, выбранной Президентом, стратегии про семью, про детство. В долгосрочной перспективе самыми окупаемыми будут те направления и те туристические объекты, которые будут позволять отдыхать именно с детьми. И я полагаю, что нашим профильным министерствам нужно соединить планы, которые есть у нас в демографии, с планами, которые есть в туризме», — подчеркнула Ирина Яровая.



Заместитель Председателя ГД привела пример «умного домашнего инвестирования». «Мы договорились с Президентом – Председателем Правления Банка ВТБ Андреем Костиным о том, что ВТБ в качестве инвестора готов придет на Камчатку для создания современного комплекса для организации круглогодичного отдыха детей. Это пример по-настоящему умного домашнего инвестирования, когда вкладываются именно в Россию и ее будущее», — заключила Ирина Яровая.