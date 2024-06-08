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  4. Четверых жителей камчатского поселка Апачи задержали на реке со 172 килограммами лосося

Четверых жителей камчатского поселка Апачи задержали на реке со 172 килограммами лосося

12:25
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Четверых жителей камчатского поселка Апачи задержали на реке со 172 килограммами лосося

Четверых жителей поселка Апачи инспекторы задержали за нелегальный промысел лососей на реке в Усть-Большерецком районе Камчатки.

«Браконьерский лов четверо мужчин вели в районе 68 км реки Плотникова. Рыбаки-нелегалы использовали две лодки и автомобиль. При задержании сообщили, что рыбу нашли на берегу. У нарушителей изъяты 101 экз. весенней нерки (166 кг), 1 чавыча (3 кг) и 1 микижа (3 кг), 2 плавательных и одно транспортное средство. Ущерб, нанесенный браконьерским промыслом, превысил 1 млн рублей», — сообщили в Ассоциации «Река Большая»

Составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела будут переданы в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что промышленный промысел лососей на западе Камчатки начнется только в июле. А промышленная добыча чавычи и весенней нерки в Усть-Большерецком районе не ведется уже полтора десятилетия из-за подрыва популяций этих видов браконьерами.

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