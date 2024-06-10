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  4. Высокоскоростной интернет-бум случился в Оссоре на Камчатке

Высокоскоростной интернет-бум случился в Оссоре на Камчатке

15:20
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Высокоскоростной интернет-бум случился в Оссоре на Камчатке

Реализация инфраструктурного проекта по обеспечению жителей отдалённых районов полуострова высокоскоростным интернетом идёт на Камчатке. К оператору связи в поселении поступило 34 заявки на подключение от юридических лиц и 578 заявок от физических лиц. В ближайшее время интернетом обзаведутся школа и районная больница.

«Мы планового движемся вперед. В начале 2024 года работы дошли до границы поселка Оссора и, учитывая опыт прошлого года, оперативно приступили к установке необходимого оборудования и к подключению важных объектов инфраструктуры к сети интернет. По состоянию на май, для 100 процентов потребителей предоставлена возможность подключить интернет и интерактивное телевидение», — сказал Николай Киселев, министр цифрового развития Камчатского края.
На данный момент

Строительство распределительных сетей в сёлах, куда должен прийти интернет, ведётся в Камчатском крае заранее, что существенно ускоряет и упрощает процесс подключения к сети интернет дома и квартиры жителей северных районов полуострова.

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