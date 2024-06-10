На Камчатке ограничат продажу спиртного в «наливайках» многоквартирных домов

Торговать алкогольными напитками можно будет только в определенных точках общепита в установленное время, решили депутаты регионального парламента на 31-й сессии 4 июня.



«Тем самым, мы выводим такую торговлю из многоквартирных домов», – пояснил Дмитрий Коростелев, заместитель председателя Законодательного Собрания.



Продажа на разлив слабоалкогольных напитков – пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре, разрешается только в кафе, барах, ресторанах и буфетах, где есть отвечающий нормативам зал обслуживания посетителей. Он должен быть не менее 50 кв. м в городе и 25 кв. м на сельских территориях.



Ограничено время продажи алкогольных напитков в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), находящихся в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. В таких заведениях нельзя будет продавать алкогольные напитки с 22 до 10 часов. Исключение сделано для новогодней ночи, когда продажа разрешена до 4 часов 1 января.



Коростелёв сообщил, что работа над антиалкогольным законодательством будет продолжена.



«Это первые поправки. Мы и во втором полугодии будем рассматривать ряд инициатив депутатов Законодательного Собрания. Предложения готовят Правительство и прокуратура Камчатского края. Уверен, что за 2024 год вместе с территориальными федеральными органами, Правительством Камчатского края, муниципалитетами наведем порядок в этой сфере», – сказал Дмитрий Коростелев.



Добавим, что закон вступит в силу 1 марта 2025 года. По предварительной информации поправки коснутся 50 предприятий общественного питания, где реализуются алкогольные напитки. Из них 35 находятся в Петропавловске-Камчатском, 15 – в Елизовском районе.