Губернатор Камчатки Владимир Солодов поздравил жителей края с Днём России

Дорогие друзья! Уважаемые жители Камчатского края! Поздравляю вас с главным государственным праздником — с Днём России!

В этот день мы чествуем нашу великую страну — необъятную Родину, которой мы гордимся. Мы гордимся достижениями наших предков, победами в спорте и культуре, в науке и образовании. Мы гордимся нашими соотечественниками и неповторимой природой.

За многовековую историю Россия прошла длинный путь, на котором вставали самые серьёзные вызовы и трудности. С каждым из них страна выходила сильнее благодаря главной ценности нашего народа — единству. Сегодня наша страна вновь сталкивается с беспрецедентным давлением и испытаниями, но мы обязательно достойно пройдём через них. Мы обязательно победим и станем ещё сильнее. Именно поэтому особые слова поздравления я хочу адресовать тем, кто находится в зоне проведения специальной военной операции — нашим бойцам, которые защищают суверенитет страны и приближают долгожданную победу.

Камчатский край — особая часть России, надёжный форпост на северо-востоке нашей страны. За последние годы нам удалось многого достичь, но впереди предстоит большая работа, направленная на повышение качества жизни граждан. Нам предстоит сделать экономику края сильнее, а города и посёлки удобнее и комфортнее для жизни.

Дорогие друзья! Хочу пожелать, чтобы вы видели результаты наших трудов, верили в лучшее и уверено шли к победе. С праздником! С Днём России!

Справка.

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается государственный праздник — День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.