Губернатор Владимир Солодов: Ивашка – это место социально-ответственного бизнеса

Во время рабочей командировки в отдаленные районы полуострова Владимир Солодов встретился с представителями бизнес-сообщества и особо отметил быстро развивающийся рыболовецкий населенный пункт – село Ивашка.

«Приятно, что с моего последнего посещения произошло много позитивных изменений. Главное, что бросается в глаза, так это активное благоустройство поселка. Ивашка – это место социально-ответственного бизнеса. Крупнейший центр добычи водных биологических ресурсов на восточном побережье России находится именно тут, следовательно, это сказывается на ускоренном темпе развития района. Благоустройство осуществляется под контролем главы поселения. Благодаря слаженной работе ответственных органов, село Ивашка послужит успешным примером комплексного развития прибрежных рыболовных поселков», — сказал Владимир Солодов.

В этом году в Ивашке была заасфальтирована дорога по центральной улиц, подготовлен проект строительства водовода. Также в этом году начинается капитальный ремонт больницы. Работы по дальнейшему благоустройству будут продолжаться за счет рыбодобывающих предприятий

Владимир Солодов побывал в цехах рыбодобывающего завода «Колхоз имени Бекерева» и поучаствовал в процессе сортировки готового продукта. Усовершенствованная фасовочная лента позволяет увеличить скорость производство в несколько раз упростив производственный процесс по отбраковке.

Напомним, губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках рабочей поездки в отдалённые районы полуострова посетил Карагинский и Олюторский муниципальные районы. Большой упор был сделан на поддержку семей, чьи родственники участвуют в специальной операции.