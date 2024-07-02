Родовая община КМНС Камчатки подала многомиллионный иск на Корфский рыбокомбинат — арбитражный суд

Родовая община коренных малочисленных народов ительменов, камчадалов «Лукичи» обратилась в Арбитражный суд Камчатского края с иском к ОАО «Корфский рыбокомбинат» о взыскании 2 млн 720 тыс. руб. долга по договору оказания услуг на переработку рыбы-сырца и выпуска готовой продукции, включая проценты за пользование чужими денежными средствами.

«В период с июля по август 2021 года заказчик предоставил исполнителю рыбу-сырец в количестве 17 тонн, что подтверждается данными, отраженными в автоматизированной информационной системе «Меркурий» и квитанциями о приеме рыбы сырца. Однако, рыбокомбинат не выполнил принятые на себя обязательства по договору, в связи с чем в апреле 2022 года заказчик обратился в адрес исполнителя с требованием передать готовую продукцию, полученную из рыбы-сырца, либо денежные средства от её реализации. Ответа на требование не последовало. После этого община обратилась в арбитражный суд», — говорится в сообщении.

Проверив представленный истцом расчет исковых требований основного долга в размере 1 млн 705 тыс. руб., суд счел их обоснованными и подлежащими удовлетворению в заявленном размере. При этом суд провел перерасчет суммы процентов за пользование чужими денежными средствами.

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования частично, взыскал с ОАО «Корфский рыбокомбинат» в пользу родовой общины «Лукичи» 1 млн 705 тыс. руб. основного долга, 405 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также расходы на оплату услуг эксперта; всего – 2 млн 148 тыс. руб.