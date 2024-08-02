Браконьера с уловом почти на 1 миллион рублей задержали в Камчатском крае

В Камчатском крае рыбоохрана задержала браконьера с уловом почти 1 миллион рублей. Совместная группа сотрудников Северо-Восточного ТУ Росрыболовства и внештатных инспекторов 31 июля в ходе выполнения рыбоохранных мероприятий по берегу реки Большой Усть-Большерецкого района задержала рыбака, который при помощи сетного орудия лова осуществлял незаконную добычу водных биоресурсов.

У правонарушителя изъяли и отправили на ответственное хранение 14 экземпляров нерки общим весом 32 килограмма, 21 экземпляр кеты общим весом 65 килограммов, 367 экземпляров горбуши общим весом 531 килограмм и 14 килограммов икры в ястыках. Причинённый ущерб составил 944 041 рубль.

По данному факту возбуждено административное производство по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ. Материалы дела переданы в полицию в рамках 144-145 УПК РФ для проведения проверки и возбуждения уголовного дела по статье 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Об этом сообщили в Северо-Восточном ТУ Росрыболовства.

Напоминаем, что при исчислении размера ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам за один экземпляр нелегально добытой нерки, независимо от размера и веса, придется заплатить 11575 рублей, чавычи и кижуча – 10635 рублей, симы – 5128 рублей, кеты – 2009 рублей, горбуши – 961 рубль. Такса для расчета ущерба за 1 килограмм красной икры составляет 27455 рублей.