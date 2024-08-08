Техническая готовность объекта строительства «Школа № 40» на Камчатке составляет 80%

Строительство корпуса школы № 40 в Петропавловске-Камчатском идёт в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», сообщили в правительстве региона. График работ соблюдается. Срок сдачи объекта запланирован до конца этого года.

«Техническая готовность нового корпуса школы составляет около 80 %. Сейчас ведутся внутренние отделочные работы, благоустройство внешних площадок, установка малых архитектурных форм. Объект находится в графике, сдача запланирована до конца года. Недавно объект инспектировал губернатор Камчатского края Владимир Солодов, у которого возникли нарекания по устранению ранее выявленных замечаний на объекте. В основном, вопросы касались срока производства работ и своевременного внесения изменений в проект с точки зрения первоначальных упущений или корректировок, вызванных объективными причинами. Все замечания были оперативно устранены подрядной организацией. На объекте осуществляется всесторонний со стороны Госстройнадзора, строительного контроля, службы заказчика, авторского надзора проектной компании. Также ведётся родительский и общественный контроль», — рассказал министр строительства и жилищной политики Артём Фирстов.

Сдача объекта позволит закрыть потребность в ученических местах, а также перевести обучение из двухсменного режима в односменный. Новый корпус школы рассчитан на 500 ученических мест. Также в дополнительном корпусе будет два спортзала и актовый зал с эстрадой. На первом этаже будет пищеблок с обеденным залом на 225 человек. Проект здания дружелюбен для инвалидов, в нем также предусмотрены кабинет врача, процедурный и прививочный кабинеты, комната временной изоляции заболевших учащихся, рассказали в краевом министерстве строительства и жилищной политики.