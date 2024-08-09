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Российское оборудование для обеспечения энергетической безопасности получили в компании «Газпром добыча Ноябрьск» на Камчатке

18:05
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Российское оборудование для обеспечения энергетической безопасности получили в компании «Газпром добыча Ноябрьск» на Камчатке

Специалисты Камчатского управления провели опробование дизельной электростанции российского производства, сделанную в Санкт-Петербурге. Электростанция контейнерного исполнения была поставлена в рамках доукомплектования аварийного запаса. В соответствии с программой импортозамещения в установке применены двигатель и генератор отечественного производства мощность которого составляет 630 кВт.

«Согласно табелю оснащения аварийного запаса, в Камчатском управлении предусмотрено три электростанции: две мобильные ДЭС по 7 кВт для аварийных работ и одна 630 кВт — для обеспечения возможности оперативной замены неисправной станции. На сегодняшний день аварийный запас ДЭС укомплектован на 100 процентов», — говорится в сообщении.

Перед опробованием был проведен комплекс подготовительных работ. Затем дизельную электростанцию запустили в работу и проверили рабочие параметры двигателя, генератора и общее техническое состояние всего оборудования. Далее она направится на постоянное место хранения на площадку энергокомплекса опорной базы промысла и будет использоваться в случае выхода из строя рабочей аварийной ДЭС.

«Газпром добыча Ноябрьск» полностью обеспечивает энергетическую независимость удаленных производственных объектов, где отсутствуют внешние источники энергоснабжения. Это является важной задачей для надежной добычи углеводородного сырья.

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», участвующее в реализации Восточной газовой программы.

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