Российское оборудование для обеспечения энергетической безопасности получили в компании «Газпром добыча Ноябрьск» на Камчатке

Специалисты Камчатского управления провели опробование дизельной электростанции российского производства, сделанную в Санкт-Петербурге. Электростанция контейнерного исполнения была поставлена в рамках доукомплектования аварийного запаса. В соответствии с программой импортозамещения в установке применены двигатель и генератор отечественного производства мощность которого составляет 630 кВт.

«Согласно табелю оснащения аварийного запаса, в Камчатском управлении предусмотрено три электростанции: две мобильные ДЭС по 7 кВт для аварийных работ и одна 630 кВт — для обеспечения возможности оперативной замены неисправной станции. На сегодняшний день аварийный запас ДЭС укомплектован на 100 процентов», — говорится в сообщении.

Перед опробованием был проведен комплекс подготовительных работ. Затем дизельную электростанцию запустили в работу и проверили рабочие параметры двигателя, генератора и общее техническое состояние всего оборудования. Далее она направится на постоянное место хранения на площадку энергокомплекса опорной базы промысла и будет использоваться в случае выхода из строя рабочей аварийной ДЭС.

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