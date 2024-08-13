Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Регион
  4. Северные села на Камчатке осветило полярное сияние

Северные села на Камчатке осветило полярное сияние

10:30
51
Северные села на Камчатке осветило полярное сияние

Буря началась вечером 11 августа и утром 12-го достигла уровня G3, который означает, что она может привести к перебоям в работе спутников, энергосетей, а также красивейшему природному явлению, сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФВ.

«Во вторник еще сохранятся отдельные периоды слабых возмущений геомагнитного поля, а в среду магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние», — пишет портал «Метеовести».

Фотографиями полярного сияния на телеграм-канале «Камчатский север» делятся жители Олюторского и Карагинского районов полуострова.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Ирина Яровая: Северные надбавки к зарплате жителей Камчатки не будут облагаться налогом по новой прогрессивной шкале НДФЛ
Память о сотруднике, добровольце СВО, сохранили в Студии «ЩОРС!» на Камчатке. На входе в здание компании установили мемориальную доску
Выделены деньги на улучшение материальной базы полигона «Радыгино» на Камчатке
Работа по благоустройству площадки у Култучного озера начата в рамках подготовки к Экофоруму на Камчатке
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.