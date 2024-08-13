Северные села на Камчатке осветило полярное сияние

Буря началась вечером 11 августа и утром 12-го достигла уровня G3, который означает, что она может привести к перебоям в работе спутников, энергосетей, а также красивейшему природному явлению, сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФВ.

«Во вторник еще сохранятся отдельные периоды слабых возмущений геомагнитного поля, а в среду магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние», — пишет портал «Метеовести».

Фотографиями полярного сияния на телеграм-канале «Камчатский север» делятся жители Олюторского и Карагинского районов полуострова.