Первый гастрономический фестиваль «Маракуйя» в посёлке Озерновский собрал около 500 гостей

В посёлке Озерновский, расположенном по соседству с Южно-Камчатским федеральным заказником, в рамках празднования Дня озерновской нерки, состоялся 1-й гастрономический фестиваль «Маракуйя», рассказали в ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

Столичные и местные шеф-повара поделились с местными жителями и гостями праздника рецептами блюд с неркой и накормили всех желающих. Всех напоили травяным чаем из местных дикоросов.

«Фестиваль удался. Это видно по неподдельной радости и интересу местных жителей. Повара также посмотрели на свою профессию с другой стороны, почувствовали, что они могут нести культуру кулинарии даже в такие отдалённые места. И в первую очередь нам важно было подчеркнуть, что нерка с одной стороны – это важный для человека ресурс, а с другой – очень важно этот ресурс сохранить. Надеюсь, что фестиваль станет ежегодным и будет привлекать сюда туристов со всей страны, чтобы они лучше узнавали регионы и их достопримечательности. А повара готовы приезжать вновь и привлекать к этому событию своих коллег», — подвёл итог мероприятия Роман Корчигин, заместитель директора по экологическому туризму ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

Звучное название фестивалю дал фрукт, который среди других экзотических растений выращивают в теплицах, отапливаемых подземным теплом, в Паужетке – одном из посёлков, соседствующих с Южно-Камчатским заказником.

«Для нашего посёлка это масштабное событие. Все блюда от шеф-поваров очень вкусные и простые в приготовлении. Сыну понравилась панна-кота с цукатами из орешков кедрового стланика, сказал, что попробует приготовить дома сам», — поделилась Алина Тен, жительница п. Озерновский.

Фестиваль «Маракуйя» планируется сделать ежегодным гастрономическим мероприятием на Камчатке.