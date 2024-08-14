32-летний мотоциклист погиб в Камчатском крае

На Камчатке сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП произошедшего накануне, 13 августа, в 21:40 на 37 километре автодороги из Петропавловска-Камчатского в Мильково.

«По предварительным данным, 32-летний водитель, управляя мотоциклом «Шармакс», не имея права управления, не выбрал безопасный боковой интервал до движущегося во встречном направлении автомобиля «Хонда», под управлением 32-летнего водителя и допустил столкновение», - сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте

В настоящее время по данному факту проводится проверка, информация уточняется.