Камчатские спасатели пытаются эвакуировать ребёнка из турприюта вблизи Ключевского вулкана

На Камчатке спасатели КГКУ «ЦОД» пробиваются в район Ключевского вулкана, чтобы спасти ребенка. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Сергей Лебедев, министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края.

«20 августа от руководителя зарегистрированной туристической группы находящейся в приюте Мациевского (район озера Державина) поступило сообщение, что ребёнку десяти лет требуется эвакуация в медицинское учреждение. Это в районе ключевской группы вулканов. Вертолёт ТЦМК по погодным условиям вылететь не смог. В 9:00 из посёлка Ключи к туристам на гусеничной технике ПСЧ Ключи выехали два спасателя КГКУ "ЦОД" и два волонтёра, один из них, по предварительным данным, имеет медицинское образование. Через час спасатели сообщили, двигаться на технике далее невозможно, продолжили движение пешком, время в пути 4-5 часов. Со слов руководителя группы у ребёнка температура 37,5. Состояние удовлетворительное. Вертолёт ТЦМК в готовности к вылету по погоде. Прямо сейчас спасатели докладывают, что идёт дождь, видимость нулевая. Продолжают движение», - сообщает министр.

Он напомнил о происшествиях с участием детей во время массового восхождения на Авачинский вулкан.

«События на Авачинском вулкане, когда туристы помогали двум деткам, которых оставили одних родители, и эта ситуация заставляют сказать одно: соизмеряйте возраст и возможности своих деток со сложностью маршрута. Принимайте во внимание логистику, отсутствие / наличие связи. Помните, что состояние ребенка может ухудшиться в любой момент, а капризная камчатская погода не даст возможности прислать вертолёт. Ни одна фотка в соцсетях не стоит здоровья и безопасности наших детей. Вырастут - сходят. Берегите своих деток», - пишет Сергей Лебедев.