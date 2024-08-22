Мужчина с семилетней девочкой перевернулись на сап-борде в Камчатском крае

На Камчатке 21 августа спасательную операцию провели на Халактырском озере. Там папа с семилетней девочкой перевернулись на сап-борде. Это произошло в 100-150 метрах от берега: доску опрокинуло сильным порывом ветра, люди оказались в воде. Также вместе с сапом ветром их отнесло в дальнюю часть озера.

Ситуацию спасло то, что у мужчины был с собой непромокаемый телефон. Он позвонил жене, а та уже сообщила о случившемся в службу «112». На место отправилась дежурная смена поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД». Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе КГКУ «ЦОД».

«Примечательно, что доску папа с ребёнком взяли в прокате: там им не то чтобы предоставили специальные костюмы, которые лучше удерживают тепло, но даже не выдали обязательные спасательные жилеты. К нашему приезду ребенок полностью мокрый сидел на сапе, папа находился рядом в воде, пытался идти и буксировать сап к берегу», — рассказал старший смены Роман Малащенко.

Краевые спасатели на лодке добрались до людей и доставили их к месту проката. И мужчина, и девочка сильно замёрзли, промокли и испугались. Медпомощь им не понадобилась.

МЧС России напоминает, что спасательный жилет:



должен быть надет на каждого пассажира;

должен иметь подголовник, который в экстренной ситуации поднимет голову над водою, а также брасс — лямок внизу, которые застегиваются между ног;

должен быть удобным, в застёгнутом состоянии и не стеснять движения.

Единый номер вызова всех экстренных служб — 112.