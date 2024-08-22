Очаговый процесс Шипунского землетрясения на Камчатке продолжает развиваться

На Камчатке учёные заявили, что очаговый процесс Шипунского землетрясения (MW = 6.9, ML = 7.1) продолжает развиваться. Об этом сообщает Telegram-канал Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

В Авачинском заливе, неподалеку от Шипунского полуострова, продолжает развиваться мощный афтершоковый процесс. Сегодня, 22 августа, в 11:33 произошел ощутимый афтершок, магнитуда которого составила ML = 6.1. На данный момент, это сильнейшее событие в афтершоковой последовательности. Всего на данный момент определены параметры более чем 300 афтершоков, а всего их произошло более 500.

«В очаговой зоне может произойти ещё несколько подобных событий в течение недели-двух. Но, скорее всего, дальнейшие афтершоки будут иметь ещё более слабую магнитуду. Вряд ли нам в Петропавловске-Камчатском и ближайших окрестностях следует ожидать в ближайшее время сотрясений интенсивностью более IV баллов», - пишет Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», ощутимое землетрясение подняло с кроватей жителей Петропавловска 18 августа в 7:10. Интенсивность оценили в 6 баллов.