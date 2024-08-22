Заброшенным строениям ДОЛ имени Гагарина дадут вторую жизнь ради благой цели

Два обновленных корпуса детского оздоровительного лагеря в 2025 году станут новыми объектами инфраструктуры детского отдыха на Камчатке, рассказали в правительстве региона.

«В ходе обследования существующего состояния здания экспертами было установлено, что необходим демонтаж всех ранее выполненных работ на заброшенных корпусах, однако основные конструкции соответствуют всем нормам и было принято решение их оставить. Мы проводим демонтаж фасадов, окон и дверей, внутренней отделки, сетей, далее мы проложим новые внутриплощадочные инженерные сети, проведем устройство резервуаров накопления воды для пожарных нужд, полный комплекс отделочных работ, благоустройство территории и другие работы», — рассказал представитель компании подрядчика Александр Перевалов.

Реализация проекта проводится при поддержке федерального бюджета: по линии Министерства развития Дальнего Востока и Арктики выделено более 350 миллионов рублей. Для контроля за качеством и ходом проведения работ будут заключены договоры по авторскому надзору и с Росстройконтролем.

«Значительная часть работы - это демонтаж существующей конструкции, меняется практически полностью фасад, заново прокладываются инженерные сети и электрика, также будут сделаны новые кровельные покрытия, которые полностью соответствуют текущим нормам и системам пожарной безопасности. Все работы выполняются для безусловной безопасности детей. эти работы необходимо было выполнить», — рассказал министр строительства и жилищной политики Артём Фирстов.

В ходе ежегодного отчёта перед Законодательным собранием губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил работу с талантливыми детьми.

«У нас заработал региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи по системе Сириус “Восход” на базе ДОЛ им. Ю.А. Гагарина. Конкретные сформулированы планы по развитию инфраструктуры детских лагерей. Проводим предметную работу с инвесторами по её восстановлению. Это крайне востребовано со стороны наших жителей и, уверен, будет востребовано у жителей других субъектов страны, как минимум жителей Дальнего Востока» — сказал глава региона.