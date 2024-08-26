Полевые исследования на Камчатке в «РИТМЕ углерода»: молодые учёные показали себя в деле

Всероссийский экологический форум «Экосистема. Заповедный край», проходил на Камчатке с 19-25 августа и ставил своей целью формирование и консолидацию молодежных предложений в сфере экологии для дальнейшего внедрения в общероссийскую практику.

Молодежная программа форума включала три трека: «Ученый», «Активист», «Профессионал». С 22 по 24 августа молодые специалисты трека «Ученый» провели полевые работы: заложили две экспериментальные пробные площади, провели таксационные, геоботанические и почвенные экспресс-оценки. Полученные результаты молодые ученые представили в отчете на сессии с участием губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

«Благодаря участию в форуме «Экосистема», мы смогли с помощью молодых специалистов провести первую оценку растительности и почв, заложив экспериментальные пробные площади в районе с. Паратунка на Камчатке, где находится территория образовательного центра «Экосистема». Молодые специалисты, в свою очередь, получили представление о проведении комплексных мониторинговых исследований, познакомились с современной методикой экспресс-оценки растительности и почв», — руководитель медианаправления консорциума «РИТМ углерода» Надежда Пупышева.

Пупышева также выступила экспертом проектов участников трека «Ученый» форума «Экосистема» в конкурсе на получение гранта от банка ВТБ.

«Победителями стали: Беата Ахметова, сотрудник Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля, тема проекта «Организация пилотных наблюдений за эмиссией климатически активных веществ на территории Камчатского края». Грант в размере 500 000 руб. Дарья Корякина, доцент кафедры лесного хозяйства Вологодской ГМХА им. Н.В. Верещагина, тема проекта «Инвентаризация запасов и потоков углерода в лесотундре». Грант в размере 200 000 руб. Ольга Румянцева, научный сотрудник кафедры биологии Череповецкого государственного университета, тема проекта «Ртутный статус Камчатки». Грант в размере 100 000 руб», — рассказали в организаторы.

Консорциум «РИТМ углерода» работает над созданием «Российской системы климатического мониторинга» . В состав консорциума входят 19 научных центров и институтов Российской академии наук (РАН), три вуза и Рослесинфорг (лесоучетное учреждение Федерального агентства лесного хозяйства), а координатором проекта является Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН (ЦЭПЛ РАН).