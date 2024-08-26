Афтершоковый процесс продолжает развиваться нормально на Камчатке

На Камчатке афтершоковый процесс продолжает развиваться нормально. Об этом сообщает Telegram-канал Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», очередной афтершок с магнитудой ML = 5.7 произошел сегодня в 13:32 местного времени. Интенсивность сотрясений в Петропавловске-Камчатском – до 4 баллов.

«Магнитуда и местоположение события свидетельствует о том, что очаговый процесс развивается нормально. Продолжает работать очаговая область землетрясения 18 августа, размер и положение которой можно оценить по облаку афтершоков. Следует ожидать ещё несколько подобных или более слабых событий в течение одной-двух недель», - рассказали в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», ощутимое землетрясение зарегистрировали в Петропавловске-Камчатском 18 августа в 7:10. Интенсивность тогда оценили в 6 баллов.