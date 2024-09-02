3 сентября – день траура на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября 2024 года днём траура в регионе в связи с крушением вертолета, которое произошло вблизи села Николаевка 31 августа. В результате трагедии погибли 22 человека.

31 августа Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» должен был совершить перелёт по маршруту Николаевка – вулкан Вачкажец – Николаевка. На борту находились 22 человека – 19 пассажиров и три члена экипажа. Это жители Камчатского края, Москвы, Пермского края, Липецкой области, Амурской области, Республики Бурятия, Удмуртской республики.

Кстати, Ми-8 носил имя знаменитого камчатского вертолётчика Владимира Самарского.

Это был не просто очередной тур, а проект, важный для имиджа туриндустрии Камчатки. На борту находились основатель туристической компании «Kamchatka freeride community» Кирилл Серёгин, основатели и совладельцы туркомпании «Большая страна» Михаил и Юлия Репниковы из Перми.

В 16:05 по местному времени Ми-8 вылетел с посадочной площадки в районе вулкана в сторону аэропорта в Николаевке (17 км юго-западнее аэропорта Елизово). Вертолёт в пункте назначения ждали в 16:15, однако он не прибыл. Связь с экипажем воздушного судна была потеряна.

Вероятно, последними, кто видел вертолёт, были туристы, которые в это время совершали восхождение на Вачкажец. По словам одной из них –Светланы Петушковой, когда Ми-8Т полетел в сторону Елизова, с той стороны был очень сильный, густой туман. Над самим вулканом в тот момент ещё светило солнце, люди отдыхали, снимали друг друга и окружающие красоты природы на камеры своих телефонов. В кадр одного из них попал и уходящий в туман вертолёт Ми-8Т.

Больше его никто не видел. Воздушное судно скрылось из виду, потом исчезло с радаров и на вызов не отвечало.

Стало понятно, что случилась беда. Компания «Витязь-Аэро» направила второй Ми-8 на поиск пропавшего вертолёта. К поисковой операции присоединилась наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС России. Однако первый день поиска ничего не дал: поиск с воздуха был затруднён сумерками и ухудшающимися погодными условиями.

Утром 1 сентября поиск с воздуха производить тоже не было возможности: охотоморский циклон принёс в регион низкую облачность, дождь, сильный ветер. Спасатели разделились на две наземные группы. Одна группа вела поиск со стороны вулкана Вачкажец. Вторая на квадроциклах и высокопроходимой технике шла с другой стороны.

Ближе к вечеру погода позволила возобновить поиск с воздуха. Вскоре пропавший вертолёт был обнаружен. Его обломки лежали на высоте 900 метров вблизи места, где командир борта в последний раз выходил на связь. Картина происшествия не оставила надежд на благополучный исход: фюзеляж воздушного судна был превращён в бесформенную обгоревшую груду металла, лежащую на склоне одной из сопок.

На место сразу же были доставлены сотрудники поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Недалеко от разбившегося и сгоревшего вертолёта они обнаружили 17 тел погибших людей.

С наступлением ночи спасатели приостановили поиск и разбили лагерь. На следующий день работа по поиску ещё четверых человек была продолжена.

В настоящее время следственные органы начали проверку причин катастрофы. Как обычно, рассматриваются несколько версий – ошибка пилота, неисправность оборудования и т. д.

Как говорят коллеги, командир воздушного судна Денис Блещик считался опытным пилотом.

Бывший сотрудник авиакомпании «Витязь-Аэро», вертолётчик Алексей Пимонов, предположил, что к крушению могла привести некорректная работа GPS (в тумане пилот мог ошибочно считать, что летит на большей высоте, чем это было на самом деле). Своё дело сделали и сложные метеоусловия. По его словам, Камчатка – один из самых сложных для полётов регион в России.

В связи с авиакатастрофой губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября 2024 года днём траура в регионе.

«Хочу выразить соболезнования всем родным погибших. Безусловно, это – трагедия. В связи с значением катастрофы для Камчатского края и для всех нас, завтрашний день, 3 сентября, объявляю днем траура в Камчатском крае. Прошу отработать все соответствующие все решения и процедуры», – сказал Владимир Солодов.

Он добавил, что спасатели продолжают работу на месте крушения. Ведутся необходимые все процедуры, необходимые при таких происшествиях.

Отдельно губернатор поблагодарил спасателей за работу. Он отметил, что экстренные службы начали работать сразу после того, как воздушное судно пропало со связи. Работа продолжалась, несмотря на сложные погодные условия, в том числе и в ночное время. Было задействовано почти 100 человек. Владимир Солодов добавил, что ситуация получила большой отклик со стороны неравнодушных жителей, которые оказывали всю необходимую помощь в составе организованных групп.

Произошедшее – это, прежде всего, большая человеческая трагедия. Она принесла невероятное, большое горе в семьи погибших людей. Она нанесла имиджевый удар и по самой авиакомпании, и по региону в целом. Очевидно, что «разбор полётов» скажется на работе «Витязь-Аэро», которому на Камчатке пока нет альтернативы.

Предыдущее серьёзное ЧП в истории компании произошло 12 августа 2021 года. Ми-8Т выполнял экскурсионный рейс из Николаевки на озеро Курильское. На борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров.

Над озером наблюдался туман, в связи с чем командир воздушного судна получил указание задержать вылет на кордон «Озёрный». После совещания с командиром эскадрильи он принял решение о вылете на посадочную площадку кордона «Ксудач», где погода по прогнозу соответствовала правилам визуальных полётов, предусматривающих ориентирование экипажа путём зрительного наблюдения. Однако на деле видимость на озере на момент авиапроисшествия была практически нулевая. При заходе на посадку вертолёт потерпел крушение и затонул в озере. В результате погибли восемь человек. Остальные были спасены сотрудниками Кроноцкого заповедника.

Редакция «Камчатский край — Единая Камчатка» выражает соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.