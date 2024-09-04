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  4. Руби фазу: Две с половиной тысячи камчатцев могут остаться без света за долги

Руби фазу: Две с половиной тысячи камчатцев могут остаться без света за долги

16:25
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Руби фазу: Две с половиной тысячи камчатцев могут остаться без света за долги

Очередь на приостановление подачи электроэнергии в сентябре насчитывается порядка 2,5 тысяч жителей края, сообщили в «Камчатскэнергосбыте»

«Это граждане, которые не платили за энергоресурсы два и более месяцев (долг превышает сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленную из нормативных значений)», — пояснили в организации.

Энергокомпания рекомендует принять меры по его погашению, а если возникают проблемы с оплатой – заключить соглашение о реструктуризации. Возобновление электроснабжения после отключения – платное. Самовольное подключение влечет административную ответственность - штраф до 15 тысяч рублей и штраф до 30 тысяч рублей, если факт самовольного подключения повторный.

Узнать о долгах за свет и тепло можно в любом офисе филиала, а также по телефону Единого контакт-центра ПАО «ДЭК» 8-800-234-77-77 (звонок бесплатный).

«Если же отключение света не станет стимулом к оплате долга, то клиента, помимо начисления пени, ждет судебное разбирательство, а затем арест счетов и имущества, запрет выезда за границу и прочие ограничения в рамках полномочий службы судебных приставов», — предупредили в компании. 

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