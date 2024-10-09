В Камчатском крае полным ходом идёт сбор урожая

На сельхозпредприятии «Заречное» осуществляется сбор урожая моркови, а также начинается активная уборка картофеля, передаёт ИА «Камчатка» сегодня, 9 октября. Кроме того, в хозяйстве готовятся к зиме: обрабатывают поля, на которых уже собран урожай, и загружают овощи в хранилища. Также на полях идёт заготовка зерновых культур и сена.

«На данный момент мы начали собирать морковь. Массовый сбор начнётся после 10 октября. Сейчас активно собираем картофель и заготавливаем корма. Наша новинка — сбор ячменя, то есть зерновых. Сроки окончания уборки зависят от погоды. Ориентировочно к 20 октября мы закончим уборочную кампанию», — рассказал Владимир Устименко, директор АО «Заречное».

В 2022 году АО «Заречное» впервые запустило проект по плющению зерна для животных из выращенного в регионе зерна. В Мильково и Елизовском районе выращивают около 800 тонн корма собственного производства.

Для изготовления зернового корма была закуплена вся необходимая техника, включая плющилку и упаковочное оборудование. Этот проект является частью стратегии продовольственной безопасности и позволит значительно сократить затраты на приобретение готового корма.