В честь 284-й годовщины со дня основания города в Петропавловске-Камчатском прошли праздничные мероприятия

В праздновании календарного Дня города приняли участие первые лица края и города, почётные граждане, представители силовых структур, общественных организаций, а также жители и гости города, сообщили ИА «Камчатка» в мэрии ПКГО.

Торжественное мероприятие состоялось у памятника Витусу Берингу. С поздравительной речью к собравшимся обратился губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Дорогие друзья, уважаемые жители нашего любимого города! От всей души поздравляю вас с Днём города, который отмечает свою 284-ю годовщину со дня основания! Наш город связан с выдающимися событиями и открытиями, которые имеют значение для всего человечества. Он был и остаётся городом первооткрывателей.

В этом году мы отмечаем 170-летие героической обороны Петропавловска-Камчатского, которая происходила прямо здесь. А в следующем году мы будем отмечать 80-летие Победы во Второй мировой войне — именно отсюда отправлялся основной состав курильского десанта. Мы гордимся этими событиями и бережно храним их в памяти.

Наш город славится людьми-тружениками, которые двигают его вперёд, развивая и строя самую сильную рыболовецкую отрасль, смежные сферы производства, открывая удивительные места Камчатки для жителей всей страны. Нам ещё многое предстоит сделать, и я уверен, что совместными усилиями мы достигнем всех поставленных целей. С праздником!», — поздравил губернатор Владимир Солодов.

Также к гостям мероприятия обратились заместитель председателя Законодательного собрания Дмитрий Коростелев, исполняющий полномочия Главы ПКГО Евгений Беляев и председатель Городской думы ПКГО Андрей Лиманов.

«Дорогие друзья, дорогие земляки! Сердечно поздравляю нас всех с днём рождения нашего любимого города, который носит имя в честь святых апостолов Петра и Павла. Мы гордимся своим городом, его историей и настоящим. Гордимся блестящей победой в 1854 году, подвигами в годы Великой Отечественной войны на трудовом фронте, Курильским десантом, нашим подводным флотом, морпехами и всеми войсковыми подразделениями, которые защищают честь нашего флага на территории Донбасса и Курской области.

Сегодня мы вспоминаем наших великих предков, которые основали, строили и защищали этот город. С днём рождения, Петропавловск-Камчатский, с праздником, дорогие жители!» — поздравил Андрей Лиманов.

Военнослужащие возложили «Гирлянду Славы» к памятнику основателю города — мореплавателю Витусу Берингу. После этого прозвучал троекратный салют. Представители края и города и все присутствующие возложили цветы.

Позднее у галереи Почётных граждан на улице Ленинской состоялся традиционный ритуал посвящения в Почётные граждане города. В этом году звание «Почётный гражданин города Петропавловска-Камчатского» было присвоено двум землякам, которые внесли большой вклад в развитие краевой столицы — Андрею Борисовичу Иванову и Антону Петровичу Сильницкому (посмертно).

Андрей Борисович Иванов (родился 3 октября 1962 года) — ветеран труда, почётный член Ассоциации Киокусинкай России. Он является директором КГАУ «Центр спортивной подготовки Камчатского края». Общий стаж работы — 43 года, имеет множество наград — более 20 почётных знаков, медалей, грамот и благодарностей на краевом и федеральном уровнях в области спорта, образования и общественной деятельности.

В мае 2007 года в составе экспедиции Андрей Борисович совершил восхождение на Эверест на высоту более 8844 метров, где закрепил флаг города Петропавловска-Камчатского.

В апреле 2018 года он установил рекорд России в категории «Самая протяжённая гонка на собачьих упряжках» (2100 км).

В период руководства Министерством спорта Камчатского края Андрей Борисович начал строительство новых спортивных объектов. В Елизово был открыт ФОК «Радужный», лыжероллерная трасса на комплексе имени Фатьянова, здание базы «Красная сопка», реконструирован стадион «Спартак», горнолыжная база «Морозная» и другие спортивные объекты.

Антон Петрович Сильницкий родился в семье священника. Он служил офицером в Русской императорской армии в течение 12 лет. В 1896 году он уволился с военной службы и стал чиновником канцелярии Приамурского генерал-губернаторства. В 1903 году был назначен Петропавловским уездным начальником.

В период своей деятельности на посту Петропавловского уездного начальника Антон Петрович проявил себя как энергичный администратор. Он принял эффективные меры против произвола и преступной деятельности некоторых чиновников, купечества и промышленников, упорядочил работу пушного аукциона, чем пополнил бюджет Петропавловского уезда, обеспечил справедливую оплату труда камчатских охотников-промысловиков.

Почётным знаком «За заслуги перед городом» был награждён Сергей Иванович Вахрин.

На протяжении многих лет он занимается литературной деятельностью и активно просвещает людей, восстанавливая и популяризируя историю Камчатки, её героические и трудовые страницы. Он также исследует происхождение фамилий коренных жителей Камчатки. Его талант был высоко оценён Союзом писателей России, и он был награждён золотой медалью «Василий Шукшин».



17 октября 1740 года считается официальной датой основания Петропавловска-Камчатского. В этот день в Авачинскую губу вошли корабли Второй Камчатской экспедиции — пакетботы «Святой апостол Пётр» и «Святой апостол Павел» под командованием Алексея Чирикова и знаменитого командора Витуса Беринга.