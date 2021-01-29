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В школах малых городов Камчатки отремонтируют спортзалы

В школах малых городов Камчатки отремонтируют спортзалы

Спортзалы шести школ малых городов Камчатки отремонтируют в 2021 году. Работы пройдут в Елизовском районе, Вилючинске и посёлке Палана в рамках проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».

«Мы получим из федерального бюджета для этого проекта ("Успех каждого ребёнка". — Ред.) беспрецедентную сумму — 41 миллион рублей. До этого у нас поступало максимум 24 миллиона из федеральных средств», — сообщила заместитель председателя правительства региона Виктория Сивак.

Ранее в рамках этого проекта ремонт проходил только в сельских школах. С недавнего времени деньги можно использовать для модернизации спортзалов образовательных учреждений в малых городах. На Камчатке на этот год запланированы работы в краевой вечерней школе, расположенной в Елизовской районе, школе № 1 имени М. В. Ломоносова в городе Елизово, школах № 1, № 3 и № 9 города Вилючинска, а также в школе № 1 посёлка Палана.

«Проект по модернизации спортзалов сельских школ в Камчатском крае реализуется с 2014 года с участием федеральных средств. Но, даже когда в течение одного или двух лет не выделялись федеральные средства, мы продолжали проводить работы за счёт краевого бюджета. На сегодня из 61 сельской школы в проекте приняли участие 57 школ», — добавила зампредседателя правительства.

Она уточнила, что четыре оставшиеся сельские школы не соответствовали условиям предоставления субсидии.

В 2020 году в проекте «Успех каждого ребёнка» приняли участие восемь школ Камчатского края. В шести из них, расположенных в Елизове, Усть-Большерецком и Карагинском районах, были отремонтированы спортзалы. В Устьевой школе Соболевского района появился спортивный клуб, ещё два учреждения получили инвентарь для занятий физкультурой.

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