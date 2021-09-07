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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. ​546 обращений направили камчатцы для «Прямого разговора с Владимиром Солодовым»

​546 обращений направили камчатцы для «Прямого разговора с Владимиром Солодовым»

23:15
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​546 обращений направили камчатцы для «Прямого разговора с Владимиром Солодовым»

Губернатор Камчатского края ответит на вопросы жителей в прямом эфире 9 сентября.

«На сегодняшний день поступило 546 обращений в адрес главы региона. В основном жители обращаются по вопросам здравоохранения, благоустройства, обустройства дорог, культуры, образования. Я напомню, что любой житель Камчатского края может направить свое обращение главе региона, заполнив форму на сайте правительства либо через социальные сети», - рассказала руководитель управления по работе с обращениями граждан правительства Камчатского края Анжела Райзих.
Отметим, трансляция начнётся в 19:30 на телеканалах «41 регион» и «Камчатка-1». Также прямой эфир можно будет посмотреть на Youtube-канале информационного агентства «Камчатка».
Напомним, на сайте правительства любой желающий может оставить свой текстовый или видео-вопрос главе региона, а также проголосовать за самые актуальные из уже озвученных. Вопросы, набравшие наибольшее количество голосов, зададут губернатору в прямом эфире.
Также жители могут оставить обращение по телефону горячей линии 8 800 141-00-00 (звонок бесплатный), через телеграмм-бот, отправить сообщение в WhatsApp по телефону 8 914 990-20-21 и в социальных сетях Facebook и Instagram.
Во время трансляции программы «Прямой разговор с Владимиром Солодовым» будет работать кол-центр, который будет принимать вопросы в режиме реального времени.
владимир солодовпрямой эфир с губернатором 9 сентября 202141 регионкамчатка-1анжела райзих
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