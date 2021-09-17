​Елизовский район: плюс местные выборы

Председатель Елизовской территориальной избирательной комиссии рассказал о ходе голосования

Выборы в Госдуму и Законодательное собрание, выборы глав поселений и местных депутатов проходят в Елизовском районе, сообщил председатель Елизовской территориальной избирательной комиссии Антон Прочко.

«На сегодняшний день на территории Елизовского муниципального района проходят выборы в Государственную думу, в Законодательное собрание края. В тех сельских поселениях, где проходят только эти выборы, граждане получат четыре бюллетеня. Также на территории района проходят и местные выборы, в сельских поселениях Начикинском и Авачинском сегодня выбирают глав этих поселений, в городе Елизово выберут депутатов собрания депутатов. В этих муниципальных образованиях граждане получат по пять бюллетеней», - рассказал Антон Прочко.

Председатель территориальной избирательной комиссии добавил, что на территории Елизовского муниципального района из 35 избирательных участков на пяти установлены КОИБы, а также все избирательные участки оборудованы средствами видеонаблюдения и видеофиксации.

Узнать о том, к какому избирательному участку относятся избиратели, можно на портале «Госуслуги», на официальном сайте Центральной избирательной комиссии в разделе цифровых услуг, жители Елизовского района могут позвонить по телефону 6-17-43.