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Владимир Путин подписал закон о специалистах по спортивной медицине

13:00
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Владимир Путин подписал закон о специалистах по спортивной медицине

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит понятие «специалист по спортивной медицине», передает РИА «Новости».

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон определяет специалиста по спортивной медицине в качестве медицинского работника, к трудовой функции которого относится оказание медицинских услуг спортсменам в целях создания необходимых условий для противодействия допингу в спорте и борьбы с ним, а также применения спортивной, административной и уголовной ответственности к медицинским работникам, допустившим нарушения в сфере антидопингового законодательства.

В статью 2 федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" внесен пункт 21 следующего содержания: «Специалист по спортивной медицине - медицинский работник, к трудовой функции которого относится оказание медицинских услуг спортсменам».

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