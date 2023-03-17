Опасности, которые представляет гепатит В – медики

Гепатит B – одна из самых известных разновидностей вирусных гепатитов, которая, в отличие от желтухи, способна привести к циррозу и раку печени, сообщили в Центре медпрофилактики со ссылкой на врача-гепатолога, кандидата медицинских наук Наталья Васильева. Она перечислила опасности гепатита B и назвала основные отличия этой болезни от желтухи.

«Гепатит B отличается от желтухи тем, что имеет неприятную особенность: он проникает в организм без очевидных симптомов, в большинстве случаев имеет безжелтушную форму и часто становится хроническим заболеванием, что в перспективе может привести к развитию цирроза и даже рака печени», – сообщила врач.

Из-за гепатита B начинается хроническое воспаление клеток печени, что со временем приводит к их гибели. Соединительная ткань разрастается, развивается фиброз. Конечная стадия фиброза — это цирроз печени, а в некоторых случаях также и гепатоцеллюлярный рак.

Среди возможных симптомов гепатита B врачи выделяют слабость, снижение аппетита, тошноту, боль в правом боку, в редких случаях желтуху (в основном, гепатит B протекает в безжелтушной форме).

«Надо обязательно соблюдать правила личной гигиены; ходить только в проверенные косметологические клиники, тату-салоны, стоматологические кабинеты; использовать презервативы во время секса; регулярно обследоваться на маркеры вирусных гепатитов. Также нельзя отказываться от вакцинации детей против вируса гепатита B, которая проводится в роддоме на первые сутки после рождения», – рекомендует доктор.

Специалист добавила, что в настоящее время не существует лекарственной и другой терапии, позволяющей полностью вылечиться от гепатита B. Однако вакцинация поможет предупредить заражение вирусом. Кроме того, у врачей-гепатологов в наличии имеются лекарственные препараты, при помощи которых можно остановить прогрессирование процесса.