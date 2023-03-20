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  4. Камчатские врачи рассказали о путях передачи различных инфекций

Камчатские врачи рассказали о путях передачи различных инфекций

15:20
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Камчатские врачи рассказали о путях передачи различных инфекций

Инфекционные заболевания возникают при наличии болезнетворных микроорганизмов и передаются от зараженного человека. Основными путями передачи инфекции являются воздушно-капельный, пищевой, половой и кровяной, рассказали в Камчатском Центре общественного здоровья.

«Воздушно-капельным путем распространяются грипп, простуда, ветряная оспа, коклюш, туберкулез, дифтерия, корь, краснуха и другие. Для профилактики используются маски, проветривание, запрет на скопление большого количества людей в помещении», – сказано в сообщении.

Пищевым способом передаются все кишечные инфекции, сальмонеллез, дизентерия, вирусный гепатит А. В профилактике важную роль играет личная гигиена, мытье рук, продуктов питания, отсутствие мух в помещениях.

Половой путь передачи свойственен вирусным гепатитам В и С, ВИЧ-инфекции и подобным. Важным аспектом профилактики таких болезней является использование барьерных средств защиты.

Через кровь чаще всего передаются вирусный гепатит В и ВИЧ-инфекция – в этом случае предотвратить инфицирование помогут стерильный хирургический инструментарий, отказ от татуировок (особенно в домашних условиях).

«Профилактика инфекционных заболеваний состоится из общественной и индивидуальной профилактики. К индивидуальной относятся вакцинация, соблюдение правил гигиены, закаливание, ведение здорового образа жизни. Общественная профилактика подразумевает создание здоровых и безопасных условий труда и быта на производстве, на рабочем месте», – пояснили в Центре.

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