Галина НОТАТЫНАГИРГИНА: язык – основа национальной культуры

В серии публикаций мы знакомим вас с участниками межрегионального этнокультурного просветительского марафона «Берингия – Арктика». Он стал одним из важнейших мероприятий зимнего фестиваля «Берингия – 2023». Марафон провели при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В этом году в нем впервые приняли участие представители не только Камчатки, но и других регионов – Республики Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотского автономного округа.



Галина Нотатынагиргина – чукотская старейшина. Она регулярно участвует в различных мероприятиях, посвященных культуре народов Севера и передает свои знания о традициях северян подрастающему поколению.

Галина приехала на Камчатку в составе делегации Чукотского автономного округа. В Чукотском округе Галина регулярно участвует в различных мероприятиях, призванных сохранять и распространять культуру коренных народов Севера. На Камчатку она приехала впервые.

Она – педагог, работает во Дворце детско-юношеского творчества педагогом-организатором и педагогом дополнительного образования. Она учит детей всему, что знает – обрядам, традициям, языку.

- В целом традиционную культуру мы изучаем с применением чукотского языка. То есть, если, к примеру, мы строим ярангу, то названия предметов мы произносим только на чукотском языке: подать, принести, поставить чайник, чашки, миски – это всё мы проговариваем с детьми.

Аудитория у Галины немаленькая – 30 человек ходят на занятия во Дворец детского творчества и еще с 18 детьми педагог занимается в детском саду. Подрастающее поколение культуру предков изучает охотно. Тут сказывается и уникальность материала, и его разнообразие.

- Проводим календарные обрядовые праздники в Чукотке. Поём, танцем чукотские и эскимосские танцы. Затем у нас идёт обязательные спортивные национальные игры – это и метание чаута, и бег с палкой, и борьба. Я рассказываю историю потому, что без этого нельзя. Я всегда упор делаю на родной язык.

Язык – основа культуры, поэтому с домашними Галина общается только на чукотском.

- Да, на чукотском языке – с мужем, с детьми, с внуками. 13 внуков у нас. Все всё понимают. Но младшие – только обиходные слова. Самое главное – даже во время беременности ребенокдолжен слышать разговор – среда должна обязательно быть. Когда он в кроватке, маленький ещё, несколько недель. Всё равно, когда разговариваешь, оно у него уже закладывается.

Поэтому все своим внукам Галина пела чукотские колыбельные. Каждому – свою. Иногда случались накладки.

- Три года Никите было (ему сейчас 23 года) и, когда родился второй – Макар, то я не то, что машинально, а просто начала петь. Никита бегал, бегал и тут говорит (на чукотском): «Это моя песня! А, ну ладно, пой – новуюещё не придумала».

Индивидуальная песня для каждого ребенка – это не просто милая прихоть, объясняет Галина.

- Не, ну, с рождением каждого ребёнка, внука обязательно дарится песня. Это может быть и когда только родился. Можно будет потом уже в среднем возрасте поменять. То есть, оставить эту, но ещё можно будет.

Такой подход – лучший способ сохранить родной язык. Дети усваивают его через рутину будничных разговоров и приятные активности: песни и танцы. И это в чем-то даже важнее, чем программное изучение языка в школе. Ведь знания, которые ты не применяешь в жизни очень быстро выветриваются. Поэтому работу, подобную той, что делает Галина изо дня в день, можно смело назвать миссией.