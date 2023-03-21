Камчатские врачи рассказали о возбудителях туберкулеза

Туберкулез относится к группе социально значимых болезней, зависимых от экономических, социальных, медицинских причин, рассказали в Центре медпрофиолактики.

Многое определяется образом жизни самого человека и наличием вредных привычек.

«Возбудители туберкулеза – микобактерии (палочки Коха) высоко устойчивы во внешней среде и к воздействию физических и химических факторов. При кипячении они погибают через 5 минут; при комнатной температуре сохраняют жизнеспособность в течение 4 месяцев. Под воздействием прямых солнечных лучей микобактерии погибают через нескольких часов. В молоке, масле сохраняются до 10 месяцев, мягком сыре

– до 1,5 лет, замороженном мясе – до года», – сказано в сообщении.

Естественная восприимчивость людей к туберкулезу высока. Наиболее подвержены заболеванию дети до 3 лет; лица, находящиеся в очагах тубинфекции, пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями.

Туберкулез передается тремя способами:

- при воздушно-капельном пути основной источник возбудителей – больной заразной формой туберкулеза. При кашле, чихании, разговоре он выделяет в окружающую среду миллионы микобактерий, которые попадают в легкие здорового человека;

- передача инфекции может произойти при употреблении в пищу молока или мяса от больного туберкулезом животного, а также яиц и мяса больных птиц. Заражение связано с плохой термической обработкой пищевых продуктов;

- при контактном пути инфекция попадает в организм через поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки. При туберкулезе могут поражаться практически все органы и ткани: легкие, кожа, лимфоузлы, кости и суставы, мозговые оболочки, почки и мочевыделительная система, детородные органы и др.

Мерами профилактики туберкулеза являются выполнение принципов здорового образа жизни: закаливание, полноценное питание, богатое витаминами и белками, отказ от вредных привычек