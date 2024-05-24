Камчатские врачи рассказали о том, к чему может привести недостаток йода в организме

Если с пищей в организм поступает недостаточно йода, щитовидная железа вырабатывает мало тироксина.



«Такое состояние называется гипотиреозом или йододефицитом.Чаще всего первым недостаток йода влияет на работу нервной системы: человек становится забывчивым, у него снижаются внимание и реакция, появляется раздражительность, сонливость, слабеет иммунитет.Появляются проблемы с сердцем и сосудами: аритмия, повышение давления, снижение уровня гемоглобина в крови», — рассказала врач-терапевт ГБУЗ «Камчатский краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Омарова Лейла Дашдемировна.



Она также отметила, что в день, взрослому человеку необходимо потреблять с пищей около 150 мкг йода в сутки, детям до лет – 90 мкг.

К факторам, которые способствуют развитию йододефицита, относят беременность, курение, употребление алкоголя, стрессы, наличие очагов хронической инфекции в полости рта и носоглотки, бесконтрольный прием антибактериальных препаратов, избыточное ультрафиолетовое облучение, нехватка селена, кобальта, марганца.



Длительный недостаток йода в организме может привести к возникновению ряда йододефицитных заболеваний щитовидной железы (диффузного и узлового зоба, гипотиреоза), невынашиванием беременности, перинатальной смертностью, физической и умственной отсталостью детей, эндемическим кретинизмом.



При эндемическом зобе у детей, подростков, взрослых моложе 40 лет, беременных и планирующих зачатие женщин назначаются препараты йода. Людям старше 40 лет при небольшом увеличении щитовидной железы и сохранении ее функции лечение не требуется. Рекомендуется ежегодно делать УЗИ и проверять уровень ТТГ. Лечение узлового зоба зависит от размера и характера образований. Если они маленькие, проводится наблюдение: УЗИ щитовидной железы и исследование уровня ТТГ 1 раз в 6-12 месяцев. При крупных или множественных узлах выполняется хирургическое вмешательство.